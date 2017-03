O Fundo Social de Solidariedade tem contado com ajuda da população para atender a diversas necessidades de São Vicente. Durante pouco menos de dois meses, mais de 12 toneladas de alimentos, leite e material de higiene pessoal foram doados a instituições carentes da cidade. Diversos eventos esportivos realizados durante o verão, a Encenação da Fundação da Vila de São Vicente, o Carnaval, e diversas outras ações favoreceram a arrecadação.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andrea Gouvêa, esse é apenas o início de uma de uma longa jornada que promete bons frutos. “Já atendemos muitas famílias, mas temos ainda um grande desafio pela frente. Nossa maior necessidade são produtos de higiene pessoal, cestas básicas, leite , fraldas e diversos outros itens de primeira necessidade. Por isso nosso lema é trabalhar”, conclui Andrea.

Além das instituições cadastradas no FSS, as aldeias indígenas no Parque Xixová, no Japuí, têm recebido uma atenção especial por parte da cidade. A primeira visita feita por integrantes da Instituição contou com uma equipe de profissionais que levaram não só alimentos e materiais de primeira necessidade, mas também, ajuda veterinária para atender aos animais das tribos.“Um novo retorno já está agendado para dar continuidade ao trabalho com a comunidade indígena”, explicou Andrea. Quem quiser ajudar o FSS, basta entrar em contato pelo tel 3468-3201 ou 3468-9089. O FSS está localizado na rua Benedito Calixto, 205.