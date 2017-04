Homenagear a história de São Vicente e seguir os passos das canoas dos índios e embarcações de Martim Afonso. Essa foi a motivação do grupo Jet Adventure para a expedição de Paranaguá (PR) até São Vicente, que chegou nesta sexta-feira (31) na Marina Radical Jet World, no Parque Prainha com direito à recepção de Martim Afonso e Ana Pimentel.

O passeio, de aproximadamente 600 quilômetros, é o primeiro da série “Redescobrindo o Brasil”, que agrega cultura e história para entreter os turistas.

“Constatamos que existem muitas histórias perdidas nesses mares e as mais ricas estão aqui em São Vicente. Também queríamos mostrar a possibilidade que as motos aquáticas têm de fazer trajetos como esse, com segurança.”, comentou o professor universitário e consultor do grupo, Luiz Omar Setubal Garbado.

A chegada da equipe de pilotos de moto aquática estava prevista para ontem, mas por causa da condição desfavorável do mar, preferiram pernoitar em Peruíbe e vir para São Vicente nesta manhã.

Os navegantes foram recebidos por representantes das secretarias de Turismo e de Comunicação da Prefeitura e por Adriano Defendi, da Marina Radical Jet World. Atores vestidos de “Martim Afonso” e “Ana Pimentel”, também estavam na praia e entregaram aos aventureiros a bandeira de São Vicente.