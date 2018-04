Um passeio diferente, onde você tem a oportunidade de conhecer a riqueza da cultura afro. Esse é o objetivo da 1ª Expo.Afro AAVV, que será realizada em São Vicente, pela Associação Amigos da Vila Valença. O evento acontecerá nos dias 12 e 13 de maio, das 10h às 22 horas, no Parque Cultural Vila de São Vicente (Praça João Pessoa, S/N, 11310-250 São Vicente).

A exposição contará com artesanatos afro, músicas, roupas, maquiagens e gastronomia, com entrada gratuita. Quem for ao local, poderá também desfrutar de diversos workshops.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (13) 99114-8349 ( Clarice Carmo – Presidente de Honra da AAVV) ou (13) 97401-8644 ( Roberta Dos Santos Collaço (Coordenadora da AAVV Diversidades / Afrodescendente).

A 1ª Expo.Afro AVV tem o apoio da Prefeitura de São Vicente, Fundo Social de Solidariedade de São Vicente, Secretaria de Cultura de São Vicente, COMPIR- São Vicente – SP, Marcelo Ricky Pereira.