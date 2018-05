Réplicas gigantes de dinossauros invadiram os corredores do Shopping Parque Balneário. Pela primeira vez em Santos, a Exposição Mundo Jurássico é uma ótima opção de entretenimento para toda a família, com entrada gratuita.

São 13 réplicas animatrônicas em tamanho real, que se movimentam e emitem sons idênticos aos dinossauros, montadas cenograficamente como se estivessem vivas. Uma verdadeira turnê que proporcionará ao público uma incrível viagem ao mundo perdido e às suas figuras pré-históricas.

Entre as espécies expostas estará o espinossauro, maior dinossauro terópode que já existiu, chegando a pesar até sete toneladas. A espécie foi uma das estrelas do filme Jurassic Park, de 2001.

Mais temido e famoso dinossauro, o tiranossauro rex também está presente na exposição, com uma réplica de 13 metros de comprimento e 6 metros de altura. A lista de dinossauros inclui ainda o braquiossauro, dilofossauro, protocerátopo, anquilossauro, galimimo, estiracossauro, pterossauro, maiassauro, velociraptor e gigantossauro, além de duas réplicas de ovos.

Segundo Viviani Fernandes, gerente de marketing do Shopping Parque Balneário, a Exposição Mundo Jurássico é uma atração que proporciona educação, cultura e lazer para seus clientes e visitantes. “Entramos com um tema que não perde a atualidade e está sempre permeando o imaginário, as telinhas e as telonas”, explica Viviani.

Além de cenários incríveis, a exposição conta ainda com textos e informações sobre fósseis, a história dos dinossauros na Terra, suas classificações e outras curiosidades. Complementando a incrível experiência da exposição, o shopping tem uma área interativa com uma miniloja e uma réplica especial que pode ser montada para fotografias (entregues impressas em porta-retratos exclusivo). Esses itens serão opcionais e pagos à parte.

O evento está no Brasil há 10 anos com sucesso absoluto, tendo passado por mais de 50 grandes cidades brasileiras. Ele ficará no Shopping Parque Balneário até o dia 17 de junho.

Alguns destaques da exposição

TIRANOSSAURO REX – o mais temido e conhecido. Esta réplica tem 13 metros de comprimento. O tiranossauro, cujo nome significa lagarto tirano rei, foi um dos maiores carnívoros terrestres encontrados até hoje. Peso: 900 kg.

ESPINOSSAURO – também com 13 metros. O espinossauro foi uma espécie de dinossauro carnívoro que andava como quadrúpede e como bípede, sendo uma das estrelas do filme Jurassic Park 3.Peso: 700 kg

BRAQUIOSSAURO – seu nome significa lagarto braço, por conta de seus membros anteriores serem maiores do que os posteriores. Era um gênero de dinossauro saurópode que viveu durante o fim do período jurássico. Peso: 600 kg.

Serviço

Exposição: Mundo Jurássico

Quando: de 11 de maio a 17 de junho

Visitação: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 22h.

Onde: Shopping Parque Balneário – Av. Ana Costa, 549 – Gonzaga

Entrada gratuita