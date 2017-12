O sonho da casa própria se tornou realidade antes do Natal para 840 famílias de São Vicente. Isso graças à entrega do Conjunto Habitacional Tancredo Neves III, na manhã desta quarta-feira (20). Os apartamentos em questão correspondem aos lotes 11, 12, 13, 15, 16 e 17 do empreendimento. Para o primeiro trimestre do próximo ano, mais 280 moradias serão liberadas.

O evento contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, representando o presidente Michel Temer; do vice-governador de São Paulo, Márcio França; do prefeito Pedro Gouvêa, entre outras autoridades.

O prefeito Pedro Gouvêa destacou o papel da Secretaria de Habitação (Sehab) do Município, responsável pela organização da demanda. “Isso vai ao encontro do nosso trabalho de políticas habitacionais para diminuir o déficit que existe na Cidade, de mais de 25 mil unidades. Nós estamos muito felizes, fechando o ano com chave de ouro, vendo o sorriso no rosto de todas essas famílias, que já poderão passar o Natal em suas novas casas”.

O vice-governador Márcio França citou o tamanho do desafio do setor habitacional. “É uma obra importantíssima. Este ano, nós estamos chegando a quase 2 mil novas casas em São Vicente. No total, queremos entregar 10 mil unidades, fora as que já foram entregues. São quase 30 mil pessoas no total. Muitas cidades do Estado não têm esse tamanho”.

O investimento total é de R$ 100 milhões, provenientes da Caixa Econômica Federal, pelo programa Minha Casa, Minha Vida, e do Governo do Estado de São Paulo. A obra integra ainda o programa Avançar Cidades, do Governo Federal, que visa retomar obras por todo o país.

Beneficiados – Ao todo, 580 famílias moradoras do entorno do antigo lixão do Sambaiatuba serão beneficiadas. As demais unidades são destinadas à demanda habitacional do Município, conforme sorteio realizado em março do ano passado, e para famílias que recebem auxílio-moradia, sob determinação da Defensoria Pública.

Uma delas é Aparecida Benedita Miguel, 56 anos, cuidadora de geriatria. Moradora do Sambaiatuba por 7 anos, ela contou, emocionada, que a expectativa agora é de uma vida nova. “Nesta noite eu nem dormi. Eu deixei a emoção tomar conta do meu coração”.

Quando recebeu a notícia da mudança, a felicidade foi tamanha que até compôs uma música. Agora com o novo endereço, ela pretende dar oficinas de arte, como ensinar os jovens moradores a fazer tranças e penteados afros.

A Caixa Econômica realiza um trabalho social com os novos habitantes dos condomínios, através do Guia do proprietário. O livro dá orientações aos proprietários sobre manutenção, preservação, ampliações e reformas do apartamento.

Estrutura – Cada apartamento possui 45,02 m², dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com piso de cerâmica em todos os ambientes. Os prédios contam com revestimento, protegendo a estrutura. Além disso, os empreendimentos são equipados com infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica.

Outras obras – A área habitacional no Município está a todo vapor este ano. Além do conjunto Tancredo Neves, foram entregues 500 unidades do conjunto Primavera e Penedo, no Jóquei Clube. O empreendimento é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Vicente e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Já as obras do Conjunto Parque Bitaru já foram retomadas, após 6 anos paradas. A primeira fase do projeto terá investimento de R$ 14,5 milhões, com 224 apartamentos. A segunda fase, incluindo os outros 196 apartamentos, está no processo de negociação com o Governo do Estado e Governo Federal.