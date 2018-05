Começam nesta terça-feira (8) as inscrições para 640 vagas nas Faculdades de Tecnologia (Fatecs) da Baixada Santista. As inscrições vão até as 15 horas do dia 8 de junho, exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br.

A prova será no dia 1º de julho (um domingo). Metade das vagas está em Santos e a outra metade, em Praia Grande. Este ano, a novidade na Fatec Praia Grande será o curso de Gestão Empresarial. Serão oferecidas 40 vagas à noite.

Inscrições

O candidato que quiser disputar uma vaga pode cursar ou ter terminado o Ensino Médio, mas será preciso comprovar a conclusão do curso no ato da matrícula.

O candidato deverá preencher uma ficha e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa, no valor de R$ 64,80 (em dinheiro), em qualquer agência bancária.

Na hora de se inscrever, dá para escolher um curso em primeira opção e colocar como segunda possibilidade o mesmo curso (presencial) em outro período, por exemplo.

O Manual do Candidato está disponível na internet para download gratuito, no mesmo site da inscrição. Para quem quer ficar por dentro de todos os detalhes da prova, é uma boa dar uma olhada nesse manual, já que ele traz todos os detalhes.