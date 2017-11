As inscrições para o vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) de Santos e Praia Grande estão abertas desde terça-feira (7), e vão até 15h do dia 7 de dezembro. A inscrição deve ser feita somente pela internet, no site da Fatec.

Para se inscrever nos cursos oferecidos pela instituição, o candidato deve ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, e no ato da matrícula deve comprovar a conclusão do curso.

Além disso, é preciso preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa de R$ 64,80 em qualquer agência bancária.

As disciplinas do 5º e 6º semestres do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet – matutino, da Fatec Baixada Santista, serão ministradas no período noturno.

O campus da FATEC em Santos fica localizado no endereço Avenida Bartolomeu de Gusmão, 110, no bairro Aparecida. Já em Praia Grande, o endereço é Praça 19 de Janeiro, 144, no Boqueirão.

Confira os cursos disponíveis no campus de Praia Grande e a quantidade de vagas:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Tarde – 40 vagas / Noite – 40 vagas

Comércio Exterior

Manhã – 40 vagas / Noite – 40 vagas

Gestão Empresarial

Manhã – 40 vagas

Processos Químicos

Manhã – 40 vagas / Noite – 40 vagas

Confira os cursos disponíveis no campus de Santos e a quantidade de vagas:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Manhã – 40 vagas / Noite – 40 vagas

Gestão Empresarial

Manhã – 40 vagas

Gestão Portuária

Manhã – 40 vagas / Tarde – 40 vagas

Logística

Tarde – 40 vagas / Noite – 40 vagas

Sistemas para Internet

Manhã – 40 vagas