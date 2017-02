Quem quiser adotar um gato ou cachorro, pode se dirigir à Praça Coronel José Lopes (Praça do Correio), no Centro, na próxima terça-feira (07), das 9 às 15h. A ação é realizada pelo Departamento de Controle de Zoonoses.

Para adotar o bichinho de estimação, o interessado deve ter mais de 18 anos e apresentar RG e comprovante de residência. Também deverá assinar um termo de responsabilidade, se comprometendo a cuidar bem do animal.

A Feira de Adoção será realizada todas as terças e sábados, dependendo da condição do tempo. O Departamento oferece vale castração.