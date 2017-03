O Centro de Controle de Zoonoses, vinculado à Secretaria da Saúde de São Vicente, promove, neste domingo (05), feira de adoção de animais e vacinação antirrábica. As ações acontecem na Praça do Correio (Praça Coronel José Lopes, s/n), das 10 às 15h.

Quem quiser adotar um gato ou cachorro, pode aproveitar a oportunidade. Para adotar o bichinho, o interessado deve ter mais de 18 anos e apresentar RG e comprovante de residência. Também deverá assinar um termo de responsabilidade, se comprometendo a cuidar bem do animal. O Departamento também oferece vale castração.

Já quem quiser vacinar seu bichinho de estimação, deve se dirigir ao local no mesmo horário. A Zoonoses oferece mais de 3 mil doses da vacina, gratuitamente.

Raiva – A vacina é única forma de prevenção segura da doença, e deve ser administrada nos cães e gatos ainda filhotes – com, pelo menos, 4 meses de vida. Incurável nos animais, a doença, quando transmitida para seres humanos, também pode ser extremamente agressiva e fatal.