O Departamento da Melhor Idade da Secretaria de Assistência Social (Seas) realizou ontem (31) a Festa do Brega. A confraternização aconteceu no Clube Continental, no Parque Continental.

Como forma de adquirir os convites, os participantes doaram um pacote de leite em pó (400g) em um dos centros de convivência (Cecon). A arrecadação será repassada ao Fundo Social de Solidariedade de São Vicente.

A festa teve o intuito da confraternização entre os idosos matriculados nos cecons. O participante mais animado e caracterizado como brega foi premiado com brindes, cedidos pelo Conselho Municipal do Idoso e a Academia Just Fit.

A decoração foi fornecida pelo Colégio Integração. Os aniversariantes do mês de março de todos os núcleos também serão lembrados.