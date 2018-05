Festa Junina no Morro Nova Cintra terá início nesta quinta-feira (23) e seguirá até 24 de junho, na Praça Guadalajara, em Santos.

A programação será de segunda a domingo, com atividades das 20h à meia-noite, de domingo a quinta e até 1h às sextas e sábados.

A festa contará com as tradicionais barracas de refeições e lanches organizadas por entidades assistenciais, palco para apresentações musicais e parque de diversões. A expectativa é de que cerca de cinco mil pessoas estejam no local por fim de semana, quando haverá shows de bandas regionais.