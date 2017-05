Comida de qualidade com preço acessível: a culinária calunga estará à disposição do público em 26 restaurantes de 1º a 31 de maio (exceto no Dia das Mães), quando será realizado o IV Festival Gastronômico de São Vicente.

O objetivo é apresentar ao público o melhor dos pratos típicos da região, com suas tradições e sabores. O valor é de R$ 39,90 para uma ou duas pessoas, dependendo do restaurante. O evento é uma ótima oportunidade para se conhecer novos lugares e uma variedade de cardápios.

O Festival é uma parceria entre a Secretaria de Turismo com apoio do SEBRAE, Conselho de Turismo de São Vicente (Comtur SV) e Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares (Sinhores). Os restaurantes cadastrados serão acompanhados pela Setur, a fim de oferecer um cardápio diferenciado, focando na qualidade dos ingredientes e apresentação dos pratos.

Lançamento

Para dar início ao período, na quinta-feira (27) foi realizado um um coquetel de abertura, onde convidados tiveram a oportunidade de degustar em pequenos finger foods, servidos por cada estabelecimento, como uma amostra do que será oferecido no festival pelos restaurantes inscritos nesta edição.

O secretário Henrique Marx destacou o envolvimento do empresariado vicentino e de setores ligados ao turismo para formentar o que de melhor temos em São Vicente. “Fizemos o mais caprichoso possível, lapidamos o que de melhor aconteceu nos festivais anteriores e podemos mostrar como é feito com todo carinho a culinário vicentina”.

O prefeito Pedro Gouvêa parabenizou os comerciantes vicentinos e todas as pessoas ligadas à organização do Festival Gastronômico. “São Vicente respira novos ares e se isso acontece é por que vocês acreditam na nossa Cidade”.

Você pode conferir os endereços dos restaurantes participantes pela página do IV Festival Gastronômico no Facebook.

https://www.facebook.com/events/253647481705722/