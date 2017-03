O Quebra-mar, em Santos, será palco da 1ª etapa do Festival de Surf Costa da Mata Atlântica, nos dias 25 e 26 de março. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas pelo e-mail festivaldesurf@gmail.com ou pelo telefone 97419-4947, até as 10 horas do dia 24.

A competição reunirá três modalidades: surf /pranchinha (categorias Mirim, Júnior, Petit e Master), longboard (Open e Legends) e Stand Up Paddle (masculino e feminino). As vagas são limitadas.

Segundo o organizador do evento, Mad William, o objetivo do campeonato é incentivar a prática da modalidade e o surgimento de novos talentos na Baixada Santista, que tem sido o berço do surfe brasileiro. “Também vamos difundir os valores ligados ao esporte, que é uma ferramenta de intervenção e de transformação social”.

O Festival de Surf Costa da Mata Atlântica, patrocinado pela Riachuelo, é realizado pelo Núcleo Metropolitano Esporte e Cidadania (Numec) e pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Também conta com o apoio da Prefeitura de Santos, por meio das secretarias municipais de Esportes e do Meio Ambiente; Federação Paulista de Surf; Associação Santos Surf; e Associação Socioeducativa de Esportes e Lazer (Aseel).