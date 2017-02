Quem gosta de esporte radical tem uma ótima opção de laser para este fim de semana: a Copa São Paulo Open de Bike Downhill que acontece sábado (11) e domingo (12) em São Vicente. As inscrições são gratuitas, com limite de 200 vagas e podem ser feitas no local da prova das 8 às 13 horas. A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Esportes (Sespor).

A competição será realizada na pista Asa Delta Racing, com o objetivo de difundir a prática do Mountain Bike, melhora na qualidade de vida, saúde e bem estar. O local tem altitude máxima de 180 metros e uma pista com extensão de aproximadamente 900 metros de trilha natural.

A competição contará com 12 divisões em duas categorias, Rígida e Full: para os homens, Infanto-Juvenil (até 14 anos), Juvenil (15 e 16 anos), Júnior (17 e 18 anos) e Sub-23 (de 19 a 23 anos), PRO, Sub-30 (23 a 29 anos), Master A (30 a 34 anos), Máster B (35 a 39 anos) e Máster C (40 a 44); na feminina haverá as disputas PRO, sub-23 e júnior.

Será declarado vencedor da etapa o participante, de cada categoria, que fizer o percurso em menor tempo cronometrado na descida oficial. Os pilotos que conquistarem os três menores tempos na categoria subirão ao pódio.

Os melhores tempos da competição, na Pró Masculina e Pró Feminina, garantirão vaga na Descida das Escadas de Santos, etapa do Mundial de Downhill Urbano, nos dias 18 e 19 deste mês. Aqueles que já tiverem vagas passarão para o próximo na classificação.

Outra vaga da Descida das Escadas de Santos será oferecida entre todos os participantes, independente de categoria ou resultado. Há apenas um critério básico para a terceira vaga, que é o atleta estar filiado em 2017.

Atletas da Baixada Santista e praticantes de todo o Estado estarão presentes. “Incentivar eventos que fomentem e divulguem o nome da nossa Cidade é sempre muito importante. Incentivamos a prática do esporte, envolvemos os esportistas e simpatizantes, além de trazer pessoas de fora para conhecer as belezas do nosso município. Agitamos o comércio e geramos capital para a Cidade”, informou o secretário de esportes Gilson Nunes.