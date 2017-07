A audição é essencial em nossas vidas, desempenhando um papel fundamental na comunicação humana. É por meio dela que conseguimos perceber os sons do ambiente e os sons da fala. O som é capaz de proporcionar e modificar as emoções, que por sua vez têm um papel fundamental nos relacionamentos, na saúde e na qualidade de vida.

Problemas com a audição podem levar a sentimentos de depressão e, em alguns casos, até ao isolamento social. A nossa audição fornece uma grande fonte de informações, algumas delas óbvias e outras quase imperceptíveis, que quando combinadas, são o elo entre o mundo e a forma como interagimos com ele. A audição nos ajuda a conduzir a nossa vida diária sem limitações.

A orelha, apesar de seu tamanho pequeno, é um órgão altamente complexo e composto por minúsculas células sensoriais e fibras nervosas que captam as vibrações do som e os transformam em impulsos elétricos, para o que o cérebro possa processar e interpretar a informação sonora. O cérebro é o responsável por dar sentido aos sons, facilitando assim a compreensão da fala, sem esforço de escuta. E caso as orelhas fiquem expostas a fortes vibrações sonoras por longos períodos de tempo, as células auditivas podem ser danificadas, ocasionando assim a perda auditiva.

Junto com a diminuição da capacidade auditiva vem a redução da percepção sonora e dificuldades com a localização dos sons e com a compressão da fala. Normalmente o indivíduo passa a ter problemas para compreender as informações durante as conversas, ao ouvir música, ao falar ao telefone, ao assistir TV, dentre outros.

Nos idosos é muito comum a ‘presbiacusia’, que é a perda auditiva decorrente do envelhecimento natural das células. Isso pode levar a dificuldades na comunicação, já que é difícil saber de onde vem os sons e entender esses sons com clareza.

Então fique alerta se você:

- Constantemente pensa ou fala: Eu ouço mas não entendo o que as pessoas falam.

- Coloca a TV ou o rádio em volume mais alto do que outras pessoas a seu redor.

- Tem dificuldades de entender conversas com ruídos ao fundo, como por exemplo, em um jantar de família.

- Não consegue acompanhar conversas em grupo.

- Sempre pede aos outros para repetirem o que estão falando.

- Tem amigos ou familiares que dizem que você não está ouvindo bem.

Procure ajuda de profissionais especializados como os Otorrinolaringologistas e os Fonoaudiólogos que podem ajudar a diagnosticar e a tratar de sua audição.

Algumas dicas úteis para ajudar na comunicação:

- Falar próximo ao deficiente auditivo facilita o entendimento da frase.

- Sempre que possível repita o que foi falado de forma pausada e articulada.

- Gritar dificulta a compreensão e o reconhecimento de fala além de causar distorção nos sons.

- Use gestos representativos e indicativos.

- Mímicas e expressões faciais ajudam a completar a mensagem.

- Sempre que possível, prefira locais mais calmos para as conversas.

*Isabela Carvalho é fonoaudióloga da Telex Soluções Auditivas, especialista em audiologia.