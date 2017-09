Lidar com o ser huma

no. Conversar, ajudar,

mas principalmente ouvir. Esse, com certeza, parece ser o grande dom do secretário de Relações Institucionais e Cidadania da Prefeitura de Santos, Flávio Jordão. Com seu poder de articulação, tem sob sua responsabilidade estreitar a relação entre o Poder Executivo e a Câmara Municipal, buscar emendas para projetos da Cidade, em um delicado período financeiro, e fortalecer as políticas públicas em defesa dos direitos humanos. A capacidade para realizar tantas tarefas foi adquirada ao longo dos anos ao lado de Paulo Alexandre Barbosa, tornando-se um dos grandes “homens de confiança” do prefeito santista.

Flávio “por pouco” não se tornou engenheiro de produção. Antes disso, arriscou-se na mesma área do seu pai, Administração de Empresas, e gostou. De lá para cá, acumulou no currículo pós-graduação em Gestão Pública e está finalizando o curso master de Liderança de Gestão Pública, no Centro de Liderança Pública (CLP). Isso porque decidiu se envolver em um mundo completamente diferente, deixando a pequena empresa do pai e aceitando o convite para trabalhar com o até então secretário-adjunto Estadual de Educação, Paulo Alexandre.

“Comecei coordenando o programa estadual Escola da Família. Meu trabalho era fazer as parcerias do Estado com os Municípios, me aproximar e articular com prefeitos e vereadores para poder viabilizá-las e acabei descobrindo uma aptidão. Obtivemos muitas adesões e resultados”, explica. O programa, que ele considera ‘uma das políticas públicas mais perfeitas’ foi um dos carro-chefes da primeira eleição de Paulo Alexandre, como deputado estadual, com uma votação expressiva, sendo o 4º mais votado em todo Estado, em sua primeira disputa eleitoral.

“É um projeto que consegue agregar tudo: universitários, comunidade, família, rede de ensino, e que transforma a vida das pessoas com esporte, cultura, educação, qualificação profissional e bolsa de estudos. Pude conhecer novas realidades e ver como políticas públicas podem ajudar as pessoas de fato”.

NA ASSEMBLEIA

Ao lado de Paulo Alexandre na Assembleia Legislativa, um novo aprendizado. “Foi um período muito rico. Como assessor especial, cuidei de uma área relacionada as emendas parlamentares e com articulação fazer com que elas tivessem sua tramitação agilizada e finalizada rapidamente”. “ Quando o governo autorizava indicações de emenda para qualquer área, eu tinha esse papel, e o Paulo Alexandre teve uma atuação muito forte ligada ao terceiro setor, que são as entidades sociais”.

O contato com uma gama de entidades ligadas aos mais diversos segmentos como crianças com paralisia cerebral, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência estimulou ainda mais a vontade de ajudar. “Percebemos que as entidades tinham muita dificuldade de conseguir recursos por falta de estrutura e começamos a atendê-las, prepará-las e orientá-las para poder receber esses recursos. Porque senão era uma frustração para nós e para eles. Vi de perto essas emendas fazendo diferença na vida das pessoas para compra de equipamentos, veículos, computadores, reforma de prédios. E hoje, no Executivo novamente, poder trabalhar diretamente com possibilidade de atuar em prol desses segmentos é gratificante”.

Após estar a frente da Ouvidoria Municipal e atualmente da Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania em Santos (ler abaixo), Jordão considera um “cara abençoado” por todos os lugares que passou e pelas pessoas maravilhosas que já conheceu. “Tenho um retorno muito positivo de consciência e meu trabalho faz com que eu me engrandeça como ser humano todos os dias”.

Na Ouvidoria, Jordão criou projetos para levar o Poder Público para as ruas

Na primeira gestão de Paulo Alexandre Barbosa como prefeito, Flávio Jordão assumiu a Ouvidoria Municipal, que considera uma de suas experiências mais gratificantes. “Foi uma atuação pró-ativa. Em vez de esperar os problemas chegarem, fomos atrás deles, abrindo outros canais de comunicação, além do presencial, telefone e e-mail.

Um dos grandes projetos, que existe até hoje, é o Viva Bairro, quando o prefeito e todos os secretários se deslocam para determinado bairro para ouvir, sem filtros, todos os anseios dos moradores. Flávio também criou a Ouvidoria Móvel e o Sistema de Ouvidoria Municipal (SOM), no portal da Prefeitura, onde os munícipes tem facilidade de fazer suas reivindicações e acompanhar sua tramitação online.

“Pudemos conhecer realmente as demandas da Ponta da Praia ao Dique da Vila Gilda, que são totalmente diferentes, ir atrás dos problemas ao invés de fazer uma gestão no ar condicionado”.

Não se esconder e trabalhar sempre com olhar direcionado para a população, fez com que Flávio tivesse cada vez mais a confiança do prefeito e de outros secretários. “É gratificante essa confiança pelos anos de trabalho e pelos resultados que pudemos obter”.

Hoje, além do seu trabalho na atual Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania, Jordão faz o trabalho de interlocução entre as secretarias. “Hoje, por exemplo, temos várias secretarias envolvidas em um projeto em prol das pessoas em situações de risco e essa confiança me permite fazer essa centralização e intermediar para que as ações aconteçam de fato, já que é um assunto complexo”.

Com projetos para todos os segmentos, secretário mira Escola da Cidadania

Flávio Jordão diz que falta coração na Administração Pública e agora está a frente da que chama “Secretaria do Coração”, pelo fato de trabalhar com as pessoas e na defesa dos direitos humanos, fortalecendo políticas públicas direcionadas a segmentos específicos como mulher, idosos, criança, pessoas com deficiência e questões como igualdade racial, diversidade sexual.

O secretário consegue ter um olhar além. Enquanto se discute as condições das pessoas em regime carcerário, Flávio já pensa em políticas para envolver os filhos destes presidiários. “Qual a perspectiva de futuro destes jovens?”, questiona. Um outro exemplo é o projeto que já está em andamento de ressocialização do homem agressor de violência doméstica, em um trabalho que envolve psicólogos, assistentes sociais e educadores.

Em relação a mulher, Jordão cita a campanha iniciada agora de combate a exploração sexual no transporte. “É o assunto do momento, com os casos que tivemos em São Paulo. Agora, conseguimos uma parceria com a empresa de transporte, para que após às 22 horas, os ônibus parem em qualquer lugar para as mulheres”.

São muitos os trabalhos desenvolvidos na área de cidadania. Uma das grandes referências em todo Brasil é o Espaço do Idoso, desenvolvido com a Terceira Idade. “Temos um espaço maravilhoso, um prédio de três andares, com atividades voltada ao corpo e a mente dos idosos. São mais de 25 atividades realizadas diariamente com 1.800 idosos cadastrados”.

Em outra ação, que promete ser pioneira no País, é a inclusão do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. “É uma lei que já foi aprovada pelo MEC, mas não saiu do papel em lugar nenhum e vamos sair na frente”, diz o secretário.

Em sua pasta, passam projetos como Festival da Juventude, Encontro de Grêmios, Jovem Eleitor, Câmara Jovem, AIESEC (curso de idiomas nas férias), Agenda Pública e Fundação Casa, Justiça Restaurativa, ExpoEstudante, Rádio Jovem., as ações do Procon, voltadas as pessoas com Deficiência como o Santos Acessível, Automaquiagem para pessoas com deficiência visual, eventos em prol da igualdade racial e étinica, além do Programa Cidania e Ação, que leva atividades diversas as áreas de maior vulnerabilidade, Programa Rede Família, prestação de auxílio jurídicio a munícipes de baixa renda, Programa Viva Leite e a implantação da Vila Criativiva, como já foi feita na Vila Progesso, com a inauguração de um Centro Turístico, Cultural e Esportivo que beneficia cerca de 4 mil pessoas.

Mas, o grande projeto que Flávio Jordão quer ver virando realidade na Cidade é o “Escola da Cidadania”. “Estamos finalizando este projeto. Um lugar para que os alunos possam discutir ética, valor e princípios. Discutir o que é certo, o que é errado. Na escola se ensina português, matemática, mas deixa de falar sobre essa matéria importante. Podemos não ter um resultado a curto-prazo, mas formaremos adultos melhores, com mais valores, e essa conscientização vai passando para as próximas gerações”.