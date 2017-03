Após receber uma demanda sem precedentes e notar uma movimentação de consumidores fora do normal, um vendedor adquire uma participação nos negócios de uma lanchonete e, pouco a pouco eliminando seus sócios, transforma a marca em um gigantesco império alimentício. Esse é o longa ‘Fome de Poder’, que conta a história da franquia McDonald’s e estreia nas telonas nesta quinta-feira (9).

O filme mostra a história real do visionário proprietário do McDonald’s, Ray Kroc (Michael Keaton). Ele é um vendedor do estado de Illinois, nos Estados Unidos, que conhece Mac e Dick McDonald e fica impressionado com a velocidade com que os irmãos operam uma hamburgueria no Sul da Califórnia nos anos 50. Kroc vê potencial para a criação de uma franquia e adquire uma participação nos negócios. Pouco a pouco ele assume a rede, transformando a marca McDonald’s em uma das mais expressivas do império alimentício.

Apesar de retratar a história de um dos negócios mais bem-sucedidos do mundo, ‘Fome de Poder’ é um filme que também versa sobre sonhos grandes e perseverança, ingredientes essenciais na formação de qualquer self-made man. A habilidade dos irmãos McDonalds na gestão dos processos era acompanhada por uma forte resistência a expandir as lojas para outros estados e países por meio de franquias, miopia empresarial que o sócio tenta sanar.

CURIOSIDADES

A direção é de John Lee Hancock, o mesmo de Walt nos Bastidores de Mary Poppins (2014) e Um Sonho Possível (2010). O roteiro de The Founder está sendo comparado com os de A Rede Social (2010) e Sangue Negro (2008).