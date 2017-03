Uma ação conjunta realizada na manhã dessa quinta-feira (16) no Parque Prainha notificou seis estabelecimentos irregulares. As intervenções foram registradas na Avenida Saturnino de Brito e são fruto de denúncias recebidas pela Prefeitura de São Vicente.

Participaram da ação as secretarias de Comércio, de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, além das polícias Militar e Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM).

Foram detectadas quatro pensões não regularizadas junto ao Município, intimadas a encerrar as atividades imediatamente. Também foi notificada uma residência que instalou uma área comercial na faixa de areia da praia, com serviços de locação de pranchas de stand-up paddle e caiaques.

“A operação continuará nos próximos dias. Nesses locais, em especial, haverá um acompanhamento da situação, para ver se cumpriram as exigências apresentadas pelos fiscais. Como a Avenida Saturnino de Brito é um corredor comercial, os proprietários podem procurar a Prefeitura em busca de regularização”, explica o diretor do Comércio, Fábio Pasquarelli.

A ação também inspecionou uma marina na mesma via, onde foram encontradas várias irregularidades, tais como falta de licenciamento da oficina mecânica que funciona no local, falta de projeto de destinação de óleo de embarcações. “A Secretaria de Meio Ambiente tem intensificado a fiscalização no Município. No caso da Prainha, portal de um Parque Ambiental, é preciso uma forte atuação para evitar impactos à natureza”, comenta o titular da pasta, Vitor Vitório.