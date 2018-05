Quase 100 pessoas, entre empresários, servidores públicos e autoridades, participaram nesta quarta-feira, 23/05, na Câmara Municipal de São Vicente, do 1º Fórum Regional de Compras Públicas realizado na região da Baixada Santista. Um dia inteiro de palestras e painéis desmistificaram as licitações como ferramenta para os empresários – inclusive os micro e pequenos – aumentarem seus negócios vendendo para órgãos públicos. O evento, gratuito, foi realizado pela empresa Forseti Tecnologia em Licitação, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Vicente.

Com o tema “Licitações Públicas como canal de vendas”, o fórum foi aberto pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia e Relações do Trabalho (SEDECT), Jorge Moura. “É importante dar publicidade para a importância que as licitações têm para a economia local. Muitas vezes, o poder público compra produtos e serviços de fornecedores de fora da região, e essas empresas levam daqui a geração de renda e emprego”, alertou o secretário.

O prefeito de São Vicente, Pedro Gouvêa, foi representado pela vice, Professora Lurdinha, que reforçou a importância do aumento no relacionamento comercial entre órgãos públicos e o empresariado local. “Os governos compram de tudo. E se têm que gastar, é preferível que seja com empresas da Baixada Santista”, afirmou.

O Fórum apresentou a licitação como opção viável de negócios e estreitou o relacionamento entre lideranças locais, especialistas em licitações públicas e empresas licitantes. Houve debates sobre as melhores práticas em licitação para a região e foram apresentadas metodologias, tecnologias e dados estatísticos que movimentam os negócios com administrações públicas.

O consultor Ricardo Dantas, da Forseti, falou sobre os mitos e verdades desta modalidade de negócio. “Não são raros os empresários que usam motivos que não se sustentam ao deixar de investir em licitações, como o favorecimento a grandes empresas ou o não pagamento por parte dos governos. Nada disso é verdade. Governos também precisam de produtos e serviços de pequenos empresários. E se eles não pagassem não haveria fornecedor vendendo para órgãos públicos há tanto tempo”, explicou.

Mas a secretária da Fazenda de São Vicente, Miriam Cajazeira, alertou para a dificuldade financeira que vários órgãos públicos enfrentam. “Não é fácil. Os governantes querem realizar, mas os recursos estão escassos. Por isso, é importante que os órgãos públicos cumpram integralmente a Lei de Responsabilidade Fiscal na hora de comprar para evitar inadimplência”, disse.

O subsecretário da Micro e Pequena Empresa do Estado de São Paulo, Roberto Sekiya, corroborou com o discurso de Ricardo Dantas com relação às oportunidades que muitas vezes não são aproveitadas pelos pequenos empresários. “As MPEs fornecem produtos e serviços essenciais a governos estaduais, municipais e federal. Elas não podem desperdiçar essas chances de faturarem mais”, afirmou.

Participarão também dos painéis e palestras representantes do escritório do Sebrae-SP na Baixada Santista e da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de São Vicente; o diretor de tecnologia da Forseti, Edson Silva; o coordenador de licitações e contratos da Prefeitura de São Vicente, Fernando Paulino; e outros dirigentes do Executivo e Legislativo de São Vicente.

O painel que encerrou o Fórum trouxe cases de sucesso de empresas que já vendem através de licitações e que expuseram suas dificuldades e experiências positivas.