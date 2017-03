Roupas, calçados e móveis estão disponíveis a preços acessíveis no Bazar de Outono promovido pelo Fundo Social de Solidariedade. O evento, que começou nesta quarta-feira (22) e irá até sexta-feira (24), oferece esta oportunidade das 10 às 16h.

Com a renda arrecadada, o Fundo Social vai atender instituições do Município, como abrigos e creches.

O Bazar conta com mais de 5 mil itens doados pela população, incluindo artigos novos e usados, que podem ser comprados a partir de R$1.

A presidente do Fundo, Andrea Gouvêa, comenta sobre a importância e as expectativas para o evento. “É uma ação do coração que fazemos para ajudar a nossa comunidade, que hoje já possui 63 creches que ainda precisam de alguns equipamentos. Antes de começar, já tinham dezenas de pessoas lá fora. A expectativa é muito grande. Esperamos que seja um sucesso”, disse.

“Dá pra levar bastante coisa pra casa. Vale muito à pena”, ressalta a professora Cíntia Mariah Almeida Furtado em seu primeiro dia de compras. Já o aposentado Milton dos Santos comenta sobre os preços. “É muito barato, encontrei muita coisa”.

O Fundo Social de Solidariedade está localizado na Rua Benedito Calixto, 205 – Centro.