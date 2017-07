Realizada pela primeira vez em São Vicente, a Ação do Coração está contagiando os vicentinos. E, para que a população se envolva e participe do movimento, o Fundo Social de Solidariedade de São Vicente (FSS-SV) promove oficinas para a confecção de corações todas as segundas-feiras.

Isso mesmo! Se você quer fazer parte deste movimento, basta ir à sede do Fundo Social de Solidariedade (Rua Benedito Calixto, 205, Centro), sempre das 14 às 17 horas, e procurar por Néia.

Para promover ainda mais a união de todos no movimento, o Fundo Social de Solidariedade realizará uma Caminhada do Coração, no dia 23 de julho, com concentração às 9h, na Ilha Porchat.

Ação do Coração - Surgiu como uma homenagem ao ator santista Eduardo Furkini, em 2012, e celebra o amor, a esperança. Reúne milhares de pessoas em diversos lugares do Brasil e até em outros países. Sempre celebrada no dia 2 de agosto, a Campanha mobiliza muitas pessoas para confeccionar corações de tecido de várias cores e tamanhos. Além dos corações, há doações de materiais que são destinadas a instituições de auxílio e caridade.

A Ação foi criada e é realizada pela Associação que leva o nome do ator.