Domingo (5) foi dia de folia e de solidariedade no Centro de São Vicente. O publicitário Henrique Lopes, criador de Gina Indelicada, vendeu seu abadá de carnaval no Shopping Deslumbrante em São Vicente e atraiu centenas de fãs do personagem das indiretas ácidas.

Quem participou do evento promovido pelo publicitário contribuiu com a doação de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade da Cidade. Foram arrecadados 1.193 quilos de alimentos não-perecíveis, repassados para quatro associações: Centro de Reabilitação e Reinserção Social (Projeto Creres), Lar de Amparo ao Idoso, Lar Vicentino de Assistência à Velhice e Lar de Amparo Vovó Valquíria.

Gina Indelicada, página do Facebook, supera a marca de 1,1 milhão de seguidores. O desempenho surpreendeu até mesmo os donos da fabricante de palitos Gina, tamanha a repercussão da página.