Mais de meia tonelada de alimentos não perecíveis arrecadados no Bloco das Palitas foi doada ao Fundo Social de Solidariedade de São Vicente na manhã desta segunda-feira (20). No total, foram 615 quilos doados por foliões, que serão repassados a instituições assistenciais. “Carnaval também pode ser solidariedade e agradecemos a todos que se empenham neste sentido”, afirma a presidente do FSS, Andrea Gouvêa.

O grupo carnavalesco desfilou das 15 às 22h de domingo (19), levando cerca de 8 mil pessoas para as ruas do Gonzaguinha.