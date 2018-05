Quem disse que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? A advogada Fabiana da Silva Veppo tirou a sorte grande e ganhou pela segunda vez uma bicicleta elétrica na iniciativa Primeira Legal em São Vicente. A entrega da premiação foi realizada no Paço Municipal (Rua Frei Gaspar, 384 – Centro) na última sexta-feira (11).

Moradora de São Vicente, Fabiana, de 40 anos, brinca que a sorte nunca esteve ao seu favor antes da iniciativa, e ficou surpresa com o resultado do sorteio. “Eu fiquei megafeliz.Não ganhava nem rifa de páscoa, poderia comprar todas, mas nunca era sorteada. Então nem acredito que ganhei o prêmio duas vezes”.

A advogada conta que ganhou os prêmios com as notas fiscais da escola e de um pet shop, e que família inteira já sabe da novidade. “Eu estava voltando de Peruíbe e iria trabalhar, mas quando recebi a ligação contando do prêmio passei até na casa do meu pai para contá-lo e ele ficar animado. Minha filha pequena já está sonhando em andar na bicicleta”.

Os sorteios das premiações são realizados pela Loteria Federal que utiliza os cupons cadastrados e os transforma em números para realização do sorteio. A ganhadora levou as premiações para casa com números diferentes, podendo concorrer novamente às outras premiações com suas notas fiscais cadastradas. No mês de março, Fabiana ganhou a primeira bicicleta elétrica com o número 735652730, e no mês de abril levou o prêmio com o número 6235524166.

O artigo8 do regulamento do Primeiro Legal define que os cupons eletrônicos, criados a partir da emissão de notas fiscais sobre serviços, são gerados de forma randômica (aleatória). Cada cupom eletrônico cadastrado será válido no período do programa, durante os dozes meses de sorteios, com exceção dos cupons já premiados. Assim, todo participante da promoção tem chances de levar o prêmio para casa.

A chefe de departamento de Imposto sobre serviço (ISS) da Prefeitura, Vanessa Mião de Jesus explica que a quantidade de notas fiscais emitidas aumentam as chances de ganhar. “Cada nota fiscal dá direito a um cupom eletrônico, sendo assim, quanto mais notas fiscais a pessoa pede, mais chances ela tem de levar o prêmio pra casa”.

Vanessa ressalta que a nota eletrônica pode ser utilizada como garantia dos serviços prestados. “Com ela, você pode acionar a pessoa que prestou o serviço e recorrer à garantia do serviço que foi prestado”.

As notas fiscais podem ser emitidas por qualquer prestador de serviços, então o consumidor deve cadastrar notas fiscais de escolas, academias, manutenções, salões de beleza, assistência técnica entre outros serviços. As notas cadastradas no Primeira Legal devem ter sido emitidas em São Vicente e moradores de outras cidades também concorrem.

Para participar da promoção, o consumidor tem que realizar o cadastro no site http://primeiralegal. saovicente.sp.gov.br com seus dados. Após a inscrição é só começar a pedir as notas fiscais sobre serviços com o CPF, que estarão automaticamente cadastradas.

Programa - O Primeira Legal tem o objetivo de reduzir a evasão fiscal do Imposto Sobre Serviços (ISS). Todos os meses o programa sorteia uma bicicleta elétrica, um notebook com Processador Core I5-320M, Tv Led 32″, aparelho Celular de 16Gb e umabicicleta Aro 26.