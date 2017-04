São Vicente elegeu na última sexta-feira (7) a Garota Verão da Baixada 2017. O evento foi realizado no Hotel Monte Rey.

A vencedora, eleita a Garota Verão, foi Arisha Rosane Lunna Pereira, moradora do Parque Bitaru. A segunda colocada e primeira princesa, Ana Paula Brunettim moradora da Vila Valença e, em terceiro lugar e segunda princesa, ficou Rayne Bortoluci Morodin, moradora da Vila Voturuá. As três vencedoras receberam, além de faixa e flores; brindes e prêmios.

O concurso abordou o tema “empoderamento feminino”, levantando assim a discussão da participação da mulher na sociedade, nas lutas pelos direitos e na igualdade entre os gêneros. Vinte belas moças, com idade a partir de 18 anos, concorreram ao título.

O Garota Verão 2017 foi realizado pela primeira vez em São Vicente e contou com o apoio institucional da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo. A organização foi de Geraldo Barrichelo e Maria José.