Equipes do Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal de São Vicente salvaram ontem (9) uma tartaruga marinha. Ferido, o animal foi visto boiando e com dificuldades para nadar perto de pedras na Praia dos Milionários.

Pedestres que caminhavam pelo calçadão da orla viram o animal e acionaram as equipes da GCM que estavam em uma base no calçadão, que solicitaram o auxílio do Pelotão Ambiental.

A tartaruga apresentava uma grande rachadura no casco. Não se sabe se o ferimento foi causado pelo atropelamento de alguma embarcação, ou se foi intencional. Além disso, a tartaruga carregava anilha de identificação do Projeto Tamar, de Salvador, na Bahia.

A GCM de São Vicente encaminhou a tartaruga para a sede do Grupo de Resgate de Animais Marinhos (Gremar), em Guarujá, onde passará por avaliações.