Em breve, São Vicente vai ganhar uma quadra de futebol society e pista de skate. A assinatura do convênio do Programa 100% Esporte para Todos, aconteceu na tarde de quinta-feira (14), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

O evento contou com a presença do Governador do Estado, Geraldo Alckmin; do vice-governador, Márcio França; do Secretário Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Paulo Gustavo Maiurino; do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, Cauê Macris, além de prefeitos e secretários de mais de 200 municípios.

O governador destacou a importância destes convênios. “Conseguimos encerrar o ano com boas notícias, esses equipamentos vão ajudar a garantir o bem estar e a saúde das pessoas”.

Em São Vicente, os equipamentos serão instalados na Rua Doutor Archimedes Bava, s/n, na Gleba II. A previsão é o público possa utilizar o espaço a partir do primeiro bimestre.

O vice-governador Márcio França ficou feliz com a conquista do Município. “Mais um convênio de R$ 300 mil reais para investimentos no esporte. Acho bom que a gente possa ajudar São Vicente a respirar. O prefeito conseguiu tirar a Cidade do Cadin, da inadimplência e com isso, retornar os convênios”, completou.

O Secretário Municipal de Esportes, Gilson Nunes, representou o prefeito de São Vicente, Pedro Gouvêa. Ele explicou que a quadra será iluminada, receberá o gramado e a contrapartida da Cidade será preparar o terreno. “Foi um trabalho intenso e o local onde será instalado, na Área Continental, vai atender muita gente. Será um trabalho social também”.

Além disso, a Cidade ganhará em breve uma academia ao ar livre. “O Prefeito fez o pedido, está tudo encaminhado e será na Náutica III. Já existia uma academia lá e essa será recolocada. A Melhor Idade vai poder usar assim como toda comunidade”.

O deputado estadual Caio França também prestigiou o evento e comemorou a somatória de esforços para que tudo desse certo. “São dois equipamentos importantes numa região que precisa de muita atenção. O esporte tem tudo a ver com saúde. O Governo do Estado faz o custeio, a Prefeitura cuida da infraestrutura e todos ganham com isso”.