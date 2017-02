Quem está interessado em fazer estágio nos órgãos do Governo do Estado de São Paulo já pode se inscrever no processo seletivo. Na Baixada Santista serão oferecidas 42 vagas em sete municípios. Em São Vicente são 8 vagas.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 1º de março, no site do CIEE, na opção Estudantes e clicando no logo do Governo do Estado de São Paulo.

CONFIRA AS VAGAS EM SÃO VICENTE

Administração de Empresas – 4 vagas

Comunicação Social (Jornalismo) – 1 vaga

Engenharia da Computação – 1 vaga

Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 2 vagas

Os selecionados serão chamados para preenchimento de vagas ou para formação de cadastro reserva para estágios. Os candidatos devem ser estudantes do primeiro ao penúltimo semestre do ensino médio, da educação profissional de nível médio e do ensino superior de diferentes cursos.

Os estágios terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados até 24 meses. Os valores de bolsa-auxílio variam de R$ 300 a R$ 1.009, de acordo com o órgão público, jornada de 4h ou 6h e nível do curso. O estagiário terá ainda auxílio-transporte.

O processo seletivo é composto de uma única fase, com aplicação de prova objetiva, para avaliação de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais.

VEJA AS OUTRAS VAGAS NA REGIÃO

Cubatão

Engenharia Civil – 1 vaga

Guarujá

Serviço Social – 1 vaga

Itanhaém

Administração de Empresas – 1 vaga

Peruíbe

Administração de Empresas – 1 vaga

Ciência Biológicas (Biologia) -2 vagas

Praia Grande

Administração de Empresas – 2 vagas

Engenharia da Computação – 1 vaga

Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 2 vagas

Técnicos em Gestão Empresarial – 1 Vaga

Santos

Administração de Empresas – 6 vagas

Arquitetura e Urbanismo – 2 vagas

Ciências da Computação – 2 vagas

Ciências Biológicas – 1 vaga

Comunicação Social ( Jornalismo) – 1 vaga

Engenharia da Computação – 2 vagas

Gestão Empresarial – 2 vagas

Psicologia – 1 vaga

Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 4 vagas

Técnicos em Processos Químicos – 1 Vaga