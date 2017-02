O Governo Federal confirmou na terça-feira (7) que estuda a possibilidade de abrir as agências bancárias aos finais de semana para que os trabalhadores possam sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS.

A medida seria uma alternativa para cobrir uma possível sobrecarga nas agências nas próximas semanas, já que espera-se uma grande quantidade de pessoas buscando o dinheiro.

“Claro que há preocupação em atender os trabalhadores que sacarão o FGTS. Nós estamos falando de 30 milhões de brasileiros que podem ir ao banco”, disse o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi.

Regras

Para abrir as agências aos fins de semana, a Caixa Econômica Federal precisa de autorização na Delegacia do Trabalho e acertar entendimento com os sindicatos, de acordo com o jornal.

Na semana passada, a Caixa havia informado que o calendário para o saque de contas inativas do FGTS será divulgado ainda na primeira quinzena de fevereiro. Calendários com datas que têm rodado pela internet são falsos.