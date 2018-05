A greve dos caminheiros já está afetando o transporte público metropolitano. A EMTU/SP emitiu nota, na noite de quarta-feira (23), informando que as empresas de ônibus enfrentando problemas de abastecimento.

As regiões que estão sofrendo com a situação são São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba.

A orientação é para que as concessionárias e permissionárias a priorizar a operação nos horários de pico e nas linhas onde há maior número de passageiros transportados.

Confira a nota na íntegra:

“Atenção usuários!

Greve dos caminhoneiros afeta transporte metropolitano

Devido à greve dos caminhoneiros autônomos nos últimos dias, a EMTU/SP informa que as empresas de ônibus metropolitanos estão enfrentando problemas de abastecimento da frota nas regiões de São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba.

A EMTU/SP orientou as concessionárias e permissionárias a priorizar a operação nos horários de pico e nas linhas onde há maior número de passageiros transportados.”