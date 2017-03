Com mais de 11 anos de carreira, o grupo Opção 3 vai realizar um show na Baixada Santista. Donos de mais de 22 milhões de views com a música “Lagrimas Vão e Vem” no YouTube, os artistas vão se apresentar nesta sexta-feira, dia 10, a partir das 22h, na Barcelona Choperia, na cidade de São Vicente.

Sempre com shows que transmitem muita alegria e energia positiva para o público, o grupo preparou um repertório lotado de grandes sucessos para agitar a cidade litorânea. “Preparamos um show muito especial que vai tocar direto no coração do público, vocês não podem perder!”, convida o grupo Opção 3.

Vale lembrar que o grupo lançou recentemente o single “Primeiro Olhar”, música faz parte do novo álbum dos artistas intitulado “Pra Sempre Opção 3”.