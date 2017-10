A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Vicente ganhou um importante reforço em seus quadros. Após anos desativado, o canil da corporação foi retomado. São quatro cachorros da raça pastor belga marinois que passaram seis meses em treinamento e, agora, já estão nas ruas.

O comandante da GCM, Marcelo De Paula Lima, explica que os cachorros trabalham, em média, por oito anos nessas condições e depois se aposentam. Embora o treinamento inicial dure seis meses os animais permanecem constantemente praticando.

De Paula destaca que os animais são uma ferramenta a mais no trabalho da Guarda, pois auxiliam os agentes no policiamento ostensivo e preventivo. “Os cachorros trabalham junto com o guarda na abordagem do suspeito. É uma relação com retorno bastante positivo”, declara.

Drogas – Uma das intenções da GCM é utilizar esses animais na abordagem de usuários de drogas e detecção de entorpecentes. Os animais já estão sendo treinados para este fim e, inclusive, já vêm sendo submetidos a situações práticas nas ruas. A experiência poderá ser usada, inclusive, em outras cidades da Região que não possuem canis.

De Paula lembra ainda que a Guarda Civil Municipal já contou com outros dois cães para este fim que, atualmente, estão aposentados. A corporação almeja ampliar o serviço, chegando a oito animais no total.