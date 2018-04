O site da Prefeitura de Santos foi heackeado hoje (25), por volta das 09h. O Grupo de hackers, nomeada Ghost Defacers, inabilitou todas as funções do mesmo e colou uma foto do presidente Michel Temer com um texto de protesto contra a corrupção, alertando para os possíveis riscos do “silêncio dos bons” em resposta ao “grito dos corruptos” e alertou para a “aparência de humildade fingida” dos “maus políticos” e exortando o povo a reagir.

Em um dos trechos, dizia “ou colocamos esses canalhas na cadeia, ou vamos ficar imersos nessa corrupção que nunca tem fim”.

O site da Prefeitura de Santos ainda está fora do ar e ainda não há previsão de retorno.