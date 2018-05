O Jardim Rio Branco recebe nesse sábado (12) a Hamburgada do Bem. O evento, que já percorreu várias cidades do Brasil, agora realiza em São Vicente mais uma ação trazendo hambúrgueres, algodão doce e outras guloseimas, além de atividades de recreação para as crianças do bairro das 9h às 17h.

As crianças poderão participar de brincadeiras, aproveitar brinquedos como pula-pula e escorregador, além de jogos que abordam temas como alimentação e saúde entre outros. O projeto faz um pré-cadastramento com as crianças participantes.

A ideia partiu de dois irmãos gêmeos, Erick e Tácio Watanabe, que amavam hambúrguer e juntaram a paixão pelo lanche à solidariedade. Eles realizaram a primeira edição do evento na cidade de Guarulhos, em 2015. Desde então, já foram promovidas 42 edições do evento, passando por comunidades como a Rocinha e a aldeia indígena TekoaPyau.

Em cada edição da Hamburgada são utilizado uma média de 200 quilos de batata frita, 180 quilos de carne e 1500 pães para montagem dos hambúrgueres.

A ação envolve ao todo 400 crianças e 300 voluntários para realização do evento. Para se tornar um voluntário da Hamburgada do Bem você deve realizar a inscrição no site www.hamburgadadobem.com.br e fazer a contribuição de R$36, valor utilizado para pagamento do café da manhã e almoço do voluntário, além da contribuição para realização da ação.

O inscrito poderá optar por participar do evento completo ou parcialmente. Os períodos são das 9h às 13h ou das 12h às 17h30. Na hora do cadastro também deverão ser escolhidas até duas áreas em que tem mais aptidão: cozinha, recreação ou apoio.