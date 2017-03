Com carreira consolidada como médico, onde atua há 20 anos em São Vicente, e como cantor e compositor, com músicas que fizeram sucesso em todo País, Henrique Marx agora tem um novo desafio: alavancar o turismo em São Vicente.

Com experiência na área de eventos, cabe a ele voltar a atrair mais pessoas para a Cidade, rica em belezas naturais e com diversos equipamentos turísticos, e fazer com que elas saiam satisfeitas e falando bem da Primeira Cidade do Brasil.

Sua primeira “prova de fogo” foi a temporada de verão, logo que assumiu, que ele classificou como um sucesso, não apenas com a retomada do Réveillon na Praia, mas com toda programação que agitou a Cidade durante o verão, marcada pela alegria e pela paz. Agora, são novos desafios: recuperar pontos turísticos, alavancar outros setores, como o ecoturismo e o turismo de aventura e correr contra o tempo para que a Cidade tenha todos os requisitos de “Estância Balneária” e não perca os recursos do Dade no futuro. Verbas, que ele acredita, que quando voltarem a vir, colocaram a Cidade em um novo patamar.

Como “turismo é alegria”, como diz, ele está confiante em uma boa gestão, que pretende conduzir com criatividade, amizade e transparência. Confira a entrevista:

JV – Henrique, como aconteceu esse convite para assumir a secretaria de Turismo em São Vicente?

Henrique Marx - Acho que todo mundo esperava o Henrique Marx, que é médico da Cidade há 20 anos, fosse ser o secretário de Saúde. Realmente, aconteceu esse convite por parte do prefeito Pedro Gouvêa e eu expliquei que realmente poderia ajudar São Vicente nesta área, mas que queria utilizar minha outra experiência, que é na área de eventos. Como as pastas de turismo, cultura e esporte foram desmembradas e ficou a cargo do Turismo a parte de lazer e eventos, o Pedro me presenteou com essa secretaria.

JV – E você já assumiu em plena temporada de verão. Qual a avaliação que você faz deste período em São Vicente?

Henrique – Um sucesso. Começamos com tudo, com a queima de fogos, tendas e trio elétrico, tanto na praia, como na Área Continental. Mantivemos a tenda de Verão até o dia 1º de março, com uma extensa programação, até o carnaval, com as bandas de rua, que foi conduzido de forma brilhante pela Secretaria de Cultura, mas apoiamos e aproveitamos para divulgar a Cidade em nossos Postos de Informações Turísticas (PITS), que foram reformados, e oferecendo um cardápio turístico da Cidade utilizando as redes sociais.

JV – A Tenda de Verão atraiu grande público. Em Santos, por exemplo, não teve tenda nesta temporada. Como realizar um evento, mesmo com a cidade com pouco dinheiro?

Henrique - Na base da criatividade, amizade e transparência. Mostrando que não temos dinheiro e precisamos de parceiros, com chamamento público e apoio da iniciativa privada. Não tínhamos condições de contratar artistas, mas por ter muita amizade, convidei artistas da nossa Região que abrilhantaram nosso finais de semana. Tivemos aulas de dança, street dance, lambaeróbica. Junto com a Cultura, fizemos oficinais culturais para as crianças. Foi muito elogiado pelas pessoas que estiveram lá e nas redes sociais. Finalizamos a programação, com um evento que só tinha em Santos, que é o tributo ao Charlie Brown Jr, onde atraímos milhares de pessoas, tanto crianças quanto idosos, num clima de alegria e paz.

JV – Como foi essa decisão de levar a secretaria de Turismo para o Parque Voturuá?

Henrique - Foi uma decisão do prefeito Pedro Gouvêa, que já foi diretor do Parque e secretário de Turismo, e tem um carinho muito grande por aquele equipamento e pediu um olhar especial para lá. Já tivemos mudanças, ganhamos novas atrações, conseguimos que as lotações agora passem na frente do parque facilitando a vida de quem quer visitá-lo e temos grandes planejamentos, como a reforma e liberação do pavilhão, para levarmos para lá de novo grandes festas como a do Morango e a das Nações, além da retomada das trilhas ecológicas.

JV – Já que falou em trilhas, como fazer para desenvolver o Ecoturismo e o Turismo de Aventura em São Vicente?

Henrique - Quando comecei a pensar em um city tour pela Cidade, vejo que temos todos os aparelhos que se pode utilizar: mar, terra e ar. No mar, com as nossas marinas, podemos atrair turistas, com os barcos menores e jetskis, por exemplo. Na terra, podemos levar as pessoas para conhecerem nossas trilhas. São três no Parque Voturuá, tem também no Parque Xixová-Japuí e na Área Continental, além das suas cachoeiras. No ar, já temos o teleférico, que pode levar para o salto de asa-delta e paraglider. Podemos fechar esse combo, trazendo turismo radical, de aventura.

JV – O que está sendo feito para desenvolver estas potencialidades da Cidade?

Henrique - Já tivemos nosso primeiro encontro com responsáveis pelas marinas, para desenvolver nosso turismo náutico. Dia 25 convidaremos a população, empresas responsáveis por fazer trilhas, juntamente com o Exército para percorremos e apresentarmos nossas trilhas. Estou otimista e orgulhoso. Percebemos que muitas pessoas já tinham ideias semelhantes e precisavam de um porta-voz e eu me tornei essa pessoa para fazer essa aproximação e estimulá-las a ajudar a Prefeitura.

JV – Na última sexta foi realizado uma Oficina do Plano Diretor de Turismo. Qual a finalidade deste evento?

Henrique - Estamos passando por uma fase de extrema importância, pois a cada três anos é necessário reavaliar o plano diretor de Turismo da nossa Cidade e isso não foi feito nos últimos anos da forma adequada. Foi feito apenas pelos próprios turismólogos da Prefeitura, mesmo sem nenhum apoio. É um levantamento de como nosso Município está recebendo o turistas, seja em relação aos pontos turísticos, comércio ou setor hoteleiro. E por que isso é feito? Porque se você não mostra isso para os governos Estadual e Federal, podemos perder a classificação como estância balneária e perder as verbas do Dade. Essa oficina faz parte das técnicas, e é necessária participação da população. No caso, era de como queremos a Cidade para um determinado ano, e estipulamos para 2032, quando São Vicente completará 500 anos. Próximo passo serão oficinas segmentadas para cada setor. Temos que apresentar esse plano em 2018, que necessita de uma série de aprovações. Estamos correndo contra o tempo.

JV – Você falou sobre as verbas do Dade. São Vicente está próximo de sair do Cadin. De que maneira essas verbas do Dade vão ajudar o turismo em São Vicente?

Henrique - Será fundamental para este gestão. É uma verba que vem direcionada para obras em relação ao turismo, seja com iluminação, seja para fazer um portal na Cidade, para reformar nosso pavilhão do Parque Voturuá e até o Centro de Convenções. Precisamos reformar muitos equipamentos turísticos, como a própria Biquinha e o Monumento Niemeyer. Essas verbas hoje não vem e serão de muita ajuda. Com muito esforço, o prefeito está conseguindo negociar para voltarmos a ter estes recursos.

JV – A secretaria de Turismo acaba sendo também dependente de outras secretarias?

Henrique - Sim. Totalmente. Desde o transporte, como a lotação que não passava pelo Parque, por exemplo, até o buraco, falta de iluminação, de segurança, lixo ou quando você é mal atendido no comércio, tudo acaba refletindo no Turismo, que está em todos os lugares que você imaginar. Se vem uma pessoa de fora e é bem tratada, ela vai falar bem e isso ecoará em outros lugares. Tenho tido ótima comunicação e parceria com todos os secretários.

JV – Otimista com uma alavancada do turismo em São Vicente nos próximos anos?

Henrique - A expectativa é muito positiva. Estou muito feliz, comandando esse barco, que é o turismo, e turismo é alegria. Tem sido muito bom trabalhar para que as pessoas que vem de fora falem bem da nossa Cidade e ouvir os elogios da população, como foi com a Biquinha. O turismo é avaliado no mundo como a segunda fonte de renda de uma cidade e para a nossa, que não conta com industrias, por exemplo, é de fundamental importância para a Cidade ir para frente, utilizando nossas belezas naturais.

JV – Como está fazendo para conciliar a secretaria de Turismo, a carreira de médico, além dos trabalhos como cantor e compositor?

Henrique - Muitos me perguntam isso e se eu parar para pensar, eu desisto (risos). Eu consigo me adaptar. Estou tendo tempo exclusivo para secretaria, passei meus plantões como médico para noite ou final de semana e como cantor, os trabalhos também são geralmente a noite. Compor pode ser a qualquer hora. Essa engrenagem está funcionando bem, porque, como disse, turismo é alegria, é algo totalmente diferente do dia-a-dia no hospital, onde você está sempre preocupado, ajudando a salvar vidas e com vida não se brinca. Hoje, consigo ter uma visão mais ampla de tudo, salvando vidas, tendo alegrias no turismo, junto com a minha musicalidade.