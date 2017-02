O Hospital dos Estivadores foi liberado nesta quinta-feira (2) para receber o público. Nesta primeira fase, o equipamento está apto a receber apenas gestantes. A expectativa é que o primeiro parto seja realizado nas próximas horas, pois já chegaram cinco grávidas ao local.

Segundo informações da Prefeitura de Santos, o hospital foi liberado após terem sido feitos reparos na rede de gás da unidade. O equipamento foi inaugurado no dia 22 de dezembro, com a presença do governador Geraldo Alckmin, mas ainda não estava em funcionamento.

Cronograma

De acordo com a Administração Municipal, o Hospital dos Estivadores será implantado em três fases. Nesta primeira, somente os serviços da maternidade estarão disponíveis. No total, quando o equipamento estiver com 100% de condições de funcionamento, serão 36 leitos de alojamento conjunto e 20 de terapia intensiva. No planejamento da Secretaria de Saúde, a previsão é de que todos os serviços estejam funcionando no prazo de um ano e meio.

PRIMEIRO BEBÊ

O primeiro bebê a nascer no Complexo Hospitalar dos Estivadores de Santos, liberado para funcionamento ontem (2), foi o pequeno Nicolas. Inagurado em 22 de dezembro, a unidade ainda estava fechada devido a vazamentos na rede de gás. Com o problema resolvido, no primeiro dia de atendimento cinco gestantes procuraram a unidade .

Nicolas é o primeiro filho da manicure Dayane da Mota, 22 anos, moradora do Morro do São Bento, em Santos. O bebê nasceu na noite de quinta-feira (2), às 22h41. A gestante chegou ao hospital de ambulância em trabalho de parto, evoluiu normalmente e sem qualquer intercorrência. Nicolas nasceu com 2,830 kg. Mãe e filho passam bem.