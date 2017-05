Provocada pelo vírus Influenza, a gripe é uma doença altamente contagiosa. Nesta época do ano, principalmente, o número de casos aumenta muito por causa do tempo seco e frio.

Os sintomas da gripe são intensos e podem restringir o cotidiano da pessoa infectada. Eles raramente duram mais de duas semanas, mas, quando acometem idosos, é necesário acompanhar. Apesar de não ser considerada uma doença grave, a gripe é responsável pela morte de milhares de pessoas por questões relacionadas à baixa imunidade do paciente ou associação com outras doenças, como pneumonias.

O pneumologista do Hospital Samaritano de São Paulo, Mauro Gomes, selecionou cinco dicas para pessoas acima dos 60 anos evitarem a doença.

Vacinação

A vacina contra a gripe é distribuída na rede pública, gratuitamente, para pessoas acima dos 60 anos e é uma das principais formas de prevenção.

Higiene

Crie o hábito de lavar sempre as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel, em segundo caso. O vírus da gripe é facilmente transmitido e lavar as mãos evita muito o contágio. Evite coçar os olhos e colocar as mãos na boca e no nariz.

Contato

Mantenha distância de pessoas que possam estar contaminadas com o vírus. Respirar o ar expelido por alguém gripado é a principal forma de contágio. Por isso, evite multidões e lembre-se de manter ambientes arejados.

Alimentação

Os idosos devem manter uma alimentação variada, equilibrada e que contenha todos os nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e proteínas. Pode-se incluir esse tipo de substância em sopas e caldos, pratos que têm tudo a ver com temperaturas mais baixas. É importante que a refeição contenha fontes de vitamina C, que fortalecem o sistema imunológico; fontes de ácido fólico como feijão, espinafre e brócolis; vitamina A, que estimula as células de defesa; e vitamina E (antioxidantes).

Idosos com problemas respiratórios

44% dos brasileiros sofrem de problema respiratório. Por isso, o especialista alerta para que idosos com comprometimento pulmonar frequentem consultas e não deixem de usar medicamento contínuo. É essencial ter esse cuidado durante o ano todo, mas as vias aéreas ficam ainda mais irritadas com temperaturas baixas.