O Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente (IHGSV) voltou a se tornar uma grande liderança cultural no Município, cumprindo o seu papel como vetor de cultura e de preservação da história da Primeira Cidade do Brasil.

No ano passado, quando foi anunciado que não haveria a tradicional Encenação da Fundação da Vila de São Vicente, tomou a frente da situação e não deixou o espetáculo morrer, realizando a apresentação nos jardins da Casa do Barão, onde fica hospedado.

Neste ano, foi o responsável por levar o maior espetáculo teatral em areia de praia do mundo de volta para o Gonzaguinha, em parceria com a Prefeitura Municipal. E para ratificar esse “ressurgimento”, o IHGSV comemorou seus 58 anos de fundação, no último sábado, entregando presentes para os vicentinos.

Com a presença de diversas autoridades, foi inaugurado no local o “Café do Barão”, que irá atender aos eventos dos confrades e confreiras, que é realizado no local, e também todos que estiverem na Casa utilizando a biblioteca por exemplo, ou querendo apenas tomar um cafézinho contemplando a beleza do antigo casarão e da sua farta vegetação, como explicou o secretário de Cultura adjunto de São Vicente e presidente licenciado do IHGSV, Paulo Eduardo Costa.

O ‘Café do Barão’ foi instalado na lateral direita do Salão Nobre do Instituto, funcionando diariamente. No local, os frequentadores também tem a disposição jornais, revistas e rede wi-fi

BOA VISTA

O IHGSV também fez não morrer as lembranças de uma das maiores referências gastronômicas da Região, o Restaurante Boa Vista, que encerrou suas atividades em dezembro do ano passado, após 51 anos.

Paulo Eduardo Costa explica que a família Cação, antiga proprietária do restaurante especializado em frutos do mar, doou ao IHGSV, parte dos móveis, utensílios como cardápio, placas com referência às celebridades e políticos que por lá passaram, uniforme dos garçons e o famoso martelinho usado na degustação da famosa caranguejada (conhecida internacionalmente), que lá era servida.

HOMENAGENS

A festa de 58 anos do IHGSV teve homenagens e muita emoção. Os artistas e a equipe da Encenação foram contemplados com o Diploma Mérito Cultural, como o diretor Antônio Marchese e os atores e pintores que representaram os “Novos Calixtos”. Também foi homenageado Dr. Adelson Portella Fernandes, integrante do IHGSV, onde ocupa a cadeira número 128, cujo patrono é Dr. Carvalho de Mendonça. Ele, que já foi presidente do Instituto Histórico de São Vicente, foi reconhecido pelos serviços prestados à cultura e a preservação da história da Região

IHGSV E A CASA BARÃO

O IHGSV foi criado em 5 de janeiro de 1958 por iniciativa do historiador Francisco Martins dos Santos e é responsável pelo rico acervo da Casa do Barão, localizado na Rua Frei Gaspar, 280, no Centro. A Casa é um dos principais patrimônios arquitetônicos de São Vicente e foi constrúida em 1980, quando pertencia à família do empresário Theodore Wille. Ela foi dada como dote ao barão Kurt GustavVon Prietselwitz. Alemão, ele adotou São Vicente como Cidade e investia no mercado cafeeiro e no setor de tecelagem. Na Segunda Guerra, a polícia brasileira descobre que o barão atuava como espião.

Assim, ele foi confinado em uma fazenda em Limeira, onde passou vida. Já a casa dos fundos é ainda mais antiga e data de 1865. Ela foi a casa, de 1875 a 1880, do Coronel Lopes, intendente de São Vicente.

Em suas dependências, a Casa do Barão guarda rico acervo, que reúne mais de 22 mil livros, 6.350 peças históricas, fotos antigas, móveis e objetos do século 19, minerais, fósseis, artesanato indígena, animais empalhados, cerâmicas e miniaturas marítimas, além dos quadros pintados por Carlos Alberto Fabra Perugorría.

O acervo está dividido entre Galeria de Arte, Pinacoteca, Bibliotecas, Museu Histórico e Geral da Cidade e o Memorial Frei Gaspar da Madre de Deus.