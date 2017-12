São Vicente terá uma grande programação de shows para animar o fim de ano e você não pode ficar de fora. As atrações começam a partir do dia 27 de dezembro, com o show da cantora sertaneja Marília Mendonça. Os interessados já podem garantir os ingressos, que estão à venda a preços populares.

Ainda este mês, no dia 29, outra grande explosão sertaneja deve lotar as areias do Itararé: Naiara Azevedo. A programação completa ainda inclui nomes como Henrique e Juliano, Sorriso Maroto, Roupa Nova e Raça Negra, entre outros.

Os shows terão início sempre às 20h, na Arena de Eventos na Praia do Itararé. Os ingressos custam a partir de R$ 25 na pista premium, mas há também outras opções, como camarote e camarote gold, com acesso à frente do palco. A Arena de Eventos terá entradas diferenciadas para cada setor (confira os locais de venda ao final do texto).

Sem custo - Todas as atrações terão custo zero para a Prefeitura, graças a uma parceria com a iniciativa privada. Como contrapartida, a Cidade ganhará duas atrações gratuitas para a população vicentina: na madrugada do dia 1º de janeiro, com o grupo Melanina Carioca; e na noite do dia 22 de janeiro, aniversário da Cidade, com a cantora Sandra de Sá. Nestas datas, os ingressos poderão ser trocados por um quilo de alimento não-perecível, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

A realização é da HJR, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Vicente, por meio da Secretaria de Turismo (Setur). Para conferir a programação completa, basta acessar o link https://goo.gl/CjUvgM.

