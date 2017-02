A maior corrida de praia da Cidade, a São Vicente Night Run está com inscrições abertas para os corredores e caminhantes. A quarta edição da competição acontece no dia 4 de março (sábado), às 20h, na praia do Itararé. Serão aproximadamente 5 km de percurso, que terá como ponto de partida e chegada a faixa de areia em frente ao Ilha Porchat Clube. Os corredores vão percorrer alguns pontos turísticos do município durante o trajeto.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.minhasinscricoes.com.br, e vão até o preenchimento das 800 vagas. O valor é de R$ 69,00. A idade mínima para participar é de 15 anos. A retirada do kit da prova será realizada um dia antes (03/03), das 12 às 21h, e no dia da corrida (04/03), das 10 às 13h, na loja da Decathlon na Praia Grande, localizada na Av. Ayrton Senna da Silva, 1511. Os inscritos devem apresentar RG e comprovante de inscrição no momento da retirada.

Segundo o organizador do evento, Romildo Angra, da Angra Eventos Esportivos, a competição sendo realizada de noite torna o evento mais atrativo. “A corrida noturna permite aos atletas melhor desempenho pela temperatura mais amena, sobretudo no verão. Propicia também uma grande novidade aos atletas devido a iluminação artificial que dá um ar mais festivo e grande estrutura de som. É a balada saudável”, garante.

Nesta edição, não haverá premiação em dinheiro. Serão premiados com troféus os cinco primeiros colocados no geral, e também os cinco primeiros colocados na categoria etária masculino e feminino. Haverá premiação também com troféu para as cinco maiores equipes em número de participantes. Serão entregues 130 troféus no total, o que faz da SVNR uma das provas que mais premiam atletas amadores no Estado de São Paulo.

De acordo com os organizadores, o evento também movimentará o turismo da região, como explica Romildo Angra. “Para esta edição, a organização prevê mais de 400 atletas vindos de fora do litoral paulista, sobretudo, residentes na área metropolitana de São Paulo, mas também de Campinas, Grande ABC, e até atletas de Brasília e do Rio de Janeiro. Com isso, a rede hoteleira e o turismo são movimentados na cidade”.

“Competições desse tipo são extremamente importantes para a cidade, já que fortalecem o turismo e comércio. Estamos na temporada de verão e a corrida acontece no fim de semana após o Carnaval, o que pode provocar um prolongamento dos turistas para o evento”, comentou Regina do Carmo, presidente da Associação Comercial de SV, que é apoiadora do evento.

Edições anteriores

Na última edição, a prova teve como campeão Maurício Santana pelo masculino e Sirlene Pinho pelo feminino. Já em 2015, sagraram-se campeões Carlos Francisco Almeida Santos e Jeane Queiroz. Para a corrida deste ano, os atletas Maurício Santana, Jose Wilton Nascimento e Rodrigo Sobral já confirmaram a presença. Eles foram os três primeiros colocados da 3ª edição do evento.

A empresa responsável pela organização é a Angra Eventos Esportivos que atuou também nas três primeiras edições e também organiza a Corrida da Independência desde 2014. A 4ª edição da São Vicente Night Run tem o patrocínio do Açaí São Paulo, Restaurante Terraço do Chopp, Mont-Rey Hotel e Residencial Casa Nazaré. Os apoiadores são Ilha Porchat Clube, Prefeitura Municipal e São Vicente, Secretaria Municipal de Esportes, Associação Comercial de São Vicente, Decathlon Praia Grande, Vitalin Alimentos, UniAlimentos, Solst Protetor Solar, Água de Coco Vittal Coco, Easy Wifi e UniBR Faculdade São Vicente.