A maior corrida de praia da Cidade, a São Vicente Night Run está com inscrições abertas para os corredores e caminhantes. A quinta edição da competição acontece no dia 17 de fevereiro (sábado), às 20h, na praia do Itararé. Serão aproximadamente 5 km de percurso, que terá como ponto de partida e chegada a faixa de areia em frente ao Ilha Porchat Clube. Os corredores ainda terão a oportunidade de percorrer por alguns pontos turísticos, como a Pedra da Feiticeira, Teleférico, Morro da Asa Delta e Emissário Submarino, onde será o retorno.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.minhas inscricoes.com.br, e vão até o preenchimento das 800 vagas. O valor é de R$ 75,00. A idade mínima para participar é de 15 anos. A retirada do kit da prova será realizada um dia antes (16/02), das 12 às 21h, e no dia da corrida (17/02), das 10 às 13h na loja Decathlon de Praia Grande localizada no complexo do Shopping Litoral Plaza.

Segundo o organizador do evento, Romildo Angra, da Angra Eventos Esportivos, a competição sendo realizada de noite torna o evento mais atrativo. “A corrida noturna permite aos atletas melhor desempenho pela temperatura mais amena, sobretudo no verão. Propicia também uma grande novidade aos atletas devido a iluminação artificial que dá um ar mais festivo e grande estrutura de som. É a balada saudável”, garante.

Nesta edição, não haverá premiação em dinheiro. Serão premiados com troféus os cinco primeiros colocados no geral, e também os cinco primeiros colocados na categoria etária masculino e feminino. Haverá premiação também com troféu para as cinco maiores equipes em número de participantes. Serão entregues 130 troféus no total, o que faz da SVNR uma das provas que mais premiam atletas amadores no Estado de São Paulo.

De acordo com os organizadores, o evento também movimentará o turismo da região, como explica Romildo Angra. “Para esta edição, a organização prevê mais de 400 atletas vindos de fora do litoral paulista, sobretudo, residentes na área metropolitana de São Paulo, mas também de Campinas, Grande ABC, e até atletas de Brasília e do Rio de Janeiro. Com isso, a rede hoteleira e o turismo são movimentados na cidade”.

Edições anteriores

Na última edição, a prova teve como campeão Rodrigo Santana e Jesiane Bezerra. Já em 2016 teve como campeão Maurício Santana pelo masculino e Sirlene Pinho pelo feminino. E em 2015, sagraram-se campeões Carlos Francisco Almeida Santos e Jeane Queiroz.

Para a corrida deste ano, os atletas Maurício Santana, Jose Wilton Nascimento e Rodrigo Sobral já confirmaram a presença. Eles foram os três primeiros colocados nas últimas edições.

A empresa responsável pela organização é a Angra Eventos Esportivos que atuou também nas quatro primeiras edições e também organiza a Corrida da Independência desde 2014.

A 5ª edição da São Vicente Night Run tem como apoiadores, Ilha Porchat Clube, Prefeitura Municipal de São Vicente, Secretaria Municipal de Esportes, Associação Comercial de São Vicente, Decathlon Praia Grande, Jasmine Alimentos e Quero Poc.