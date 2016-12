Quem mora em São Vicente e pretende aprender a tocar um ou mais instrumentos musicais deve ficar atento. O Projeto Guri vai oferecer um maior número de vagas em 2017. A renovação do convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura foi oficializada recentemente. As inscrições serão abertas no final de janeiro.

A ampliação de vagas foi firmada na assinatura do contrato para os cursos que já são desenvolvidos nas dependências das Oficinas Culturais Professor Oswaldo Névola Filho, no Catiapoã.

Segundo a coordenadora do polo vicentino do Projeto Guri, Gabrilele de Jesus, no período da manhã, além dos cursos de Violão, Cavaco e Percussão, também serão oferecidos os de Violino, Viola Clássica, Violoncelo e Contrabaixo.

Além dos programas em andamento, será oferecido o curso de Cavaco no período da tarde. A diretora executiva do Guri, Alessandra Costa, através da regional encaminhará o novo termo com a ampliação da oferta de vagas.