Ainda dá tempo de participar da próxima edição da Encenação da Fundação da Vila de São Vicente. A Secretaria de Cultura (Secult) do Município encerra nesta sexta-feira (10) o prazo de inscrições para fazer parte do elenco do espetáculo, que será realizado em janeiro de 2018, em celebração aos 486 anos da Cidade.

Uma novidade, segundo o secretário de Cultura, Fábio Lopez, é que há vagas para quem deseja ajudar ou colaborar no espetáculo, sem de fato encenar. “Embora o número suficiente de pessoas para participar da encenação esteja completo, nosso objetivo é ampliar cada vez mais a participação da comunidade, por isso a ampliação da oferta de vagas”.

As inscrições podem ser realizadas, das 9 às 17h, no Parque Cultural Vila de São Vicente (Praça João Pessoa, s/nº – Centro). Os interessados devem apresentar um documento de identidade, uma foto 3×4 e um comprovante de residência (não necessariamente de São Vicente). A idade mínima é 12 anos. Menores de idade devem ter a permissão dos pais ou responsáveis para participar.