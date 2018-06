Quem tiver interesse de concorrer a uma das 500 vagas abertas pela Polícia Civil de São Paulo, em dois concursos públicos, tem apenas até esta sexta-feira (1º) para se inscrever. As chances são para os cargos de papiloscopista policial, com 200 oportunidades, e agente de telecomunicações, com outras 300 chances.

Os dois postos exigem Ensino Médio completo e oferecem salários de R$ 3.589,86, além de adicionais. A taxa de participação é de R$ 56,54 e os interessados devem acessar o site da Fundação Vunesp para efetuar a inscrição: www.vunesp.com.br.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 1º de julho.