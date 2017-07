As inscrições para as 127 vagas em 25 funções no concurso público da Prefeitura de Itanhaém terminarão às 16 horas desta sexta-feira (7). Os interessados em garantir participação no processo seletivo devem acessar o site www.vunesp.com.br

De acordo com a Prefeitura, os salários vão de R$ 1.010,00 a R$ 1.722,00. A taxa de inscrição varia de R$ 35,00 a R$ 45,00, dependendo da função e do grau de ensino. Vale lembrar que a prova objetiva será realizada em 20 de agosto.

As vagas são para quem tem Ensino Fundamental. A taxa de inscrição custa de R$ 35,00 a R$ 45,00. Entre os cargos estão ajudante geral, calceteiro, esgoteiro, lavadeira, auxiliar escolar, carpinteiro, eletricista, encanador, frentista, marceneiro e operadores de máquinas (motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira hidráulica e trator agrícola).

Pagamento



O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa por meio de boleto bancário em qualquer agência ou internet banking.