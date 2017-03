Terminam neste domingo (19) as inscrições para um dos concursos públicos mais concorridos do momento, o da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp). Ele preencherá 29 vagas, além de formar cadastro reserva em cargos de níveis Médio, Técnico e Superior. Os salários para jornadas de trabalho que variam entre 20 e 40 horas semanais vão de R$ 2.155,94 a R$ 6.068,64.

A aplicação das provas objetivas está prevista para 7 de maio. Para se inscrever, basta acessar o site da organizadora do exame, a Caipimes: www.caipimes.com.br. De acordo com o edital, o exame trará questões de Português, Inglês, Informática, Atualidades e Conhecimentos Específicos.

Quem se inscrever para o cargo de controlador de tráfego marítimo precisará, ainda, fazer uma prova oral de inglês, assim como os inscritos para a função de advogado, que precisarão realizar prova dissertativa.

Veja quais são os cargos oferecidos e número de vagas relacionados a cada um deles: eletricista (1), administrador (6), advogado (3), analista de sistemas (1), arquiteto (1), assistente social (1), contador (1), controlador de tráfego marítimo (1), economista (1), engenheiro de segurança do trabalho (1), engenheiro eletricista (1), jornalista (1), médico do trabalho (1), psicólogo (1), técnico de comunicação social/relações públicas (1), enfermeiro do trabalho (1), técnico administrativo (5) e técnico de segurança do trabalho (1).