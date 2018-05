Moradores de São Vicente ganharam mais uma oportunidade de acesso ao ensino superior. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abriu inscrições para o processo seletivo de graduação à distância para os seguintes cursos: engenharia da computação, engenharia de produção, pedagogia e licenciatura em matemática. As inscrições vão até o dia 19 de junho pelo site da instituiçãoe custam R$45.

As aulas virtuais contam com materiais produzidos por professores de universidades públicas do Estado de São Paulo como a USP, Unesp, Unicamp e Fatec. Já o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), permite o acesso à biblioteca virtual, videoaulas e contato com os tutores para esclarecimentos de dúvidas da graduação.

As vagas são para o segundo semestre desse ano e o vestibular será aplicado em Cidades da região, de maneira presencial, no dia 8 de julho às 14h. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da UNIVESP https://www.vunesp.com.br/ uvsp1801.

Os alunos que ingressarem no ensino à distância poderão contar com os polos da instituição na Cidade. Os locais possuem uma estrutura com computadores com acesso à Internet e impressora, onde podem estudar, realizar provas, além de requerer serviços e tirar dúvidas na secretaria acadêmica.

São Vicente conta com dois polos da instituição localizados na Área Continental (Avenida Quarentenário, 1001 – Jardim Quarentenário) e outro na Área Insular (Avenida Antônio Emmerick, 504 – Vila São Jorge)

Em todo Estado, a instituição oferece os seguintes cursos: engenharia da computação, engenharia de produção, pedagogia, matemática e tecnologia em gestão pública, totalizando 21.650 vagas.