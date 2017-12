Interessados em receber capacitação gratuita ainda tem tempo de se inscrever em um dos cursos do Via Rápida Emprego e da Escola de Técnicas Criativas (ETECRI). Isso porque as inscrições, que começaram no último dia 14, via internet, foram prorrogadas até esta quinta (21) ou até o preenchimento das vagas.

São 60 alunos por carreta para os sete cursos oferecidos, divididos em três turmas (manhã, tarde e noite), ou seja 20 por horário. Os interessados devem possuir cadastro no site do Via Rápida Emprego e em seguida, efetuar sua inscrição no endereço eletrônico correspondente ao curso que deseja realizar.

Dessa forma, os moradores de São Vicente terão a oportunidade de finalizar o ano de 2017 aprendendo uma nova profissão. Três unidades móveis do Programa Via Rápida Emprego serão instaladas na Praça Tom Jobim, dia 26/12. Na mesma data, a Praça da Biquinha recebe uma tenda da Escola de Técnicas Criativas (Etecri) e uma carreta da Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco). A parceria entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sdecti) e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (Sedect) vai oferecer 420 vagas para sete cursos gratuitos de qualificação.

Nas carretas do Via Rápida Emprego serão ministrados os cursos nas áreas de Imagem Pessoal (Manicure e Pedicure e Maquiagem), Hospitalidade (Bartender, Camareira e Garçom) e Vestuário (Confecção de Corte e Costura). Já na tenda da Etecri haverá capacitações para quem deseja buscar conhecimento nas áreas de vitrinista, grafiteiro e recreacionista. As aulas vão acontecer nos períodos matutino, vespertino e noturno. A unidade da Sutaco será destinada àqueles que desejam aprender a confeccionar artesanatos.

No período da manhã, as aulas acontecem das 8 às 12 horas. Entre 13 e 17 horas, acontecerão as aulas da tarde. À noite o horário dos cursos é entre 18 e 22 horas. Também é no período noturno que acontecerão os workshops na carreta de Imagem Pessoal. Para esta atividade a inscrição é realizada na hora, por ordem de chegada.

Podem participar do Programa pessoas maiores de 16 anos, alfabetizadas e que residam em São Vicente.

As instalações possuem equipamentos e laboratório que simulam as práticas profissionais com o objetivo de proporcionar ao aluno um ambiente semelhante ao que será encontrado no mercado de trabalho. As qualificações têm duração de 100 horas, distribuídas em 20 dias úteis e serão ministradas por professores do Centro Paula Souza, fundação estadual contratada pela Sedect.

Como se inscrever:

As inscrições para os cursos vão funcionar em três etapas:

1ª Etapa – Os interessados devem estar obrigatoriamente cadastrados no Programa Via Rápida Emprego. Isso vale tanto para os cursos das unidades móveis quanto da tenda. Quem ainda não possui esse cadastro, deve realizá-lo em: http://www.viarapida.sp.gov.br/

2ª Etapa – Em seguida, para efetivar a inscrição no curso escolhido, os interessados precisam acessar o link de acordo com tema e preencher os dados que são solicitados:

Imagem Pessoal: https://www.doity.com.br/cursoimagempessoal

Hospitalidade: https://www.doity.com.br/cursohospitalidade

Vestuário: https://www.doity.com.br/cursovestuario

Artesanato: https://www.doity.com.br/cursoartesanato

Vitrinista: https://www.doity.com.br/cursovitrinista

Grafite: https://www.doity.com.br/cursografite

Recreacionista: https://www.doity.com.br/cursorecreacionista

O aluno poderá fazer sua inscrição em apenas um curso.

3ª Etapa – Aguardar contato da equipe do Via Rápida Emprego para validar sua inscrição e passar maiores informações sobre o início das aulas.

Além da ordem de inscrição nos sites recomendados, o Via Rápida Emprego pode empregar outros critério para realizar a seleção dos alunos que vão participar dos cursos. De acordo com o site do programa, será dada prioridade aos candidatos que estejam desempregados, com maior idade, baixa escolaridade, mulheres arrimo de família e pessoas com maiores encargos familiares. Ao preencherem as 20 vagas para cada curso, serão criadas listas de espera para os casos de desistência. O interessado só terá sua vaga garantida após receber o contato da equipe do Programa.