Quem está em busca de especialização para se inserir no mercado de trabalho, a unidade vicentina da Escola Técnica de Economia Criativa (Etecri) está com inscrições abertas até esta sexta-feira (20) para diversos cursos. O início das aulas está previsto para a próxima segunda (23).

São sete cursos voltados aos munícipes acima de 16 anos e desempregados: Práticas em Mídias Sociais, Técnicas de Web Design, Vitrinismo, Técnicas de Design de Moda, Grafite, Food Styling – Gastronomia e Recreação. O interessado deve ainda residir no estado e ser alfabetizado.

A formação dura três meses, distribuídos numa carga horária de até 160 horas/aula, nos períodos da manhã, tarde e noite. As turmas serão formadas por até 20 alunos. O Centro Paula Souza ficará responsável pela execução, enquanto a Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias (Adesaf) cuidará da gestão administrativa.

Para realizar a inscrição, é preciso entrar no site do Via Rápida, preencher o cadastro com os dados e selecionar o curso de sua preferência. Uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação fará a triagem. Caso o candidato seja selecionado, receberá um email, carta ou telegrama informando a vaga disponível.

Concluindo a formação, o aluno tem a possibilidade de se registrar como Microempreendedor Individual (MEI), recebendo suporte da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Assim, ele pode abrir seu próprio negócio de prestação de serviços, com direito a emissão de nota fiscal.

A Etecri São Vicente é localizada na Avenida Nações Unidas, 1.714 – Vila Margarida. Conta com laboratórios multifuncionais, laboratórios de informática, salas de aula, copa e espaço recreativo.