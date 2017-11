Para as meninas que sonham em ser miss, está pintando uma ótima oportunidade na Cidade. Ainda estão abertas as inscrições para o Miss São Vicente 2018. Depois do sucesso no ano passado, o concurso volta a ser realizado na Cidade, mais uma vez sob o comando de Will Passos. A seletiva acontece no dia 26 de novembro, na parte da manhã, com local ainda a ser definido.

Will explica que as candidatas tem até o dia 20 de novembro para se inscrever pelo https://misssaovicentevee6.wixsite.com/misssaovicente2018. Para se inscrever, as meninas precisam ter entre 18 e 26 anos. No site, é possível conferir todas as exigências para as candidatas, como altura, medidas padrões e formação escolar, por exemplo.

Após a seletiva do dia 26, serão escolhidas as candidatas que disputarão o Miss São Vicente 2018, na primeira quinzena de janeiro. Essa será a candidata oficial da Cidade que participará posteriormente de uma seletiva estadual para concorrer ao Miss São Paulo.

“Esse concurso é um grande sonho meu de ver uma candidata da nossa Cidade abrilhantando as passarelas da Capital. Faço ele de coração e não para ganhar dinheiro. Por isso, agradeço sempre todos os apoiadores que nos incentivam, incluindo o apoio da Prefeitura de São Vicente, que sempre nos dão suporte, não financeiro, porque sabemos que a outras prioridades na Cidade, mas ajudando a concretizar esse sonho”.

No ano passado, a vencedora do Miss São Vicente foi Marcela Azevedo, que ficou entre as 70 mulheres mais bonitas do Estado na fase seguinte. “O concurso foi inesperado na minha vida. Sempre tive a vontade de ser miss quando era criança, mas acabou ficando esquecido. Surgiu essa oportunidade e foi maravilhoso representar minha cidade. Tem que querer, gostar e se dedicar, não apenas na aparência, mas por dentro.

Will agradece o apoio dos comerciantes da Cidade que já ajudaram a definir os prêmios das participantes como 1 ano de academia grátis, book fotográfico, curso de passarela e tratamento dentário, por exemplo.